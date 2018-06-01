Центральное разведывательное управление разместило в Твиттере объявление о наборе сотрудников, владеющих русским языком. От соискателей требуется американское гражданство и соответствующее образование.

«Заинтересованы в службе своей стране?», – говорится в объявлении об открывшихся вакансиях.

По словам отдела кадров ЦРУ, Управлению операций американской разведки требуется русскоязычный сотрудник с ежегодной оплатой от $63 991 до $106 012 и рабочим местом в округе Колумбия с возможными командировками за границу.

“Управление операций укрепляет национальную безопасность и решает задачи внешней политики посредством скрытого сбора разведывательной информации и проведения тайных операций по приказу Президента, – говорится в описании вакансии. – В качестве сотрудника Управления операций вы будете выполнять критические и динамические задачи, используя знание иностранного языка в сочетании с культурным опытом, обеспечивая качественные, точные и быстрые переводы и осуществляя иную лингвистическую поддержку тайных миссий Управления операций”.

Вы пройдете специализированное обучение, чтобы ознакомиться с ремеслом тайных операций и развить навыки владения иностранным языком. Уроки, практические упражнения и стажировка являются частью процесса обучения».

Полученное на родине высшее образование соискателя (эквивалент BA/BS или MA/MS) должно быть сертифицировано в установленном порядке. Кроме этого, от претендентов требуются такие качества как целеустремленность, коммуникабельность, личностная целостность.

Также среди открытых вакансий следует отметить место «инструктора иностранного языка» в Вашингтоне с оплатой от $68 119 до $88 450.

В качестве инструктора иностранного языка вы будете разрабатывать учебные программы, дающие сотрудникам разведки навыки общения и знание культуры, необходимое для проживания и эффективной работы за рубежом и выполнения других обязанностей. Инструкторы иностранного языка используют самую современную методологию высокоспециализированного процесса обучения и проведения тестов для оценки навыков чтения, письма и понимания. Помимо этого от вас могут потребоваться различные лингвистические услуги в других странах мира.

Кроме основной зарплаты вы можете получать надбавку за уровень владения языком. Инструкторы, говорящие на нескольких языках, могут получать дополнительные надбавки. Также новым сотрудникам может полагаться единовременный бонус при приеме на работу.

Помимо полного социального пакета ЦРУ предлагает отличные карьерные возможности и динамическую рабочую среду.

“Мы находимся на переднем крае мировых событий. Работа у нас — это не просто профессия, это менталитет и образ жизни”, – говорится в объявлении.

Важное замечание: ваши друзья, родственники и другие люди и организации могут быть заинтересованы в информации о том, что вы подали заявление на работу в ЦРУ. Однако разглашение этой информации может быть не в ваших интересах.

“Вы не можете знать, с кем они могут поделиться этими сведениями. Поэтому мы просим вас проявлять осмотрительность и разумную предосторожность, рассказывая о своем намерении поступить на работу в агентство. В процессе обработки вашей заявки вы получите дополнительные рекомендации по данному вопросу”, – сообщают рекрутеры.