Бывший посол Армении обвиняется в подкупе и отмывании денег

Бывший посол Армении и российский гражданин обвиняются в подкупе и отмывании денег, сообщается в пресс-службе Департамента юстиции США.

Двум сотрудникам международной инженерной консалтинговой фирмы сегодня были предъявлены обвинения в отмывании взяток, выплаченных иностранным чиновникам. Целью преступной схемы было получение филиалом компании Rolls-Royce plc в Огайо контракта на поставку оборудования и услуг для строительства газопровода между Казахстаном и Китаем.

Об этом объявили исполняющий обязанности генерального прокурора Джон Кронан (отдел криминальных расследований Министерства юстиции), федеральный прокурор Бенджамин Глассман (Южный судебный округ Огайо), исполняющий обязанности главного инспектора Николь Дэвис (группа криминальных расследований Службы почтовых инспекторов США), помощник директора Кристофер Хэкер (отдел криминальных расследований ФБР) и специальный агент Мэттью ДеСарно (отдел криминальных расследований отделения ФБР в Вашингтоне).

62-летний гражданин Армении Азат Мартиросян и 50-летний гражданин России Виталий Лешков обвиняются в одном случае сговора с целью отмывания денег и десяти случаях отмывания денег. 70-летнему Петросу Контогурису, гражданину Греции, были предъявлены те же обвинения плюс один случай сговора с целью нарушения Закона об иностранной коррупции (FCPA) и семь случаев нарушения FCPA. Обвинительный акт против Контогуриса был подписан 12 октября 2017 года и обнародован 7 ноября 2017 года. Насколько известно, в настоящий момент Мартиросян, Лешков и Контогурис находятся за пределами Соединенных Штатов.

«Обвинения, предъявленные сегодня Азату Мартиросяну и Виталию Лешкову, демонстрируют непоколебимую решимость Отдела криминальных расследований преследовать тех, кто способствует коррупции и отмывает незаконно полученные доходы, – сказал в своей речи исполняющий обязанности генерального прокурора Кронан. – Благодаря слаженным усилиям наших прокуроров и агентов – тесно сотрудничающих со своими коллегами в разных странах мира – обвиняемые предстанут перед судом за свою преступную деятельность».

Согласно дополненному обвинительному акту, Контогурис, основатель и генеральный директор Gravitas & CIE. International Ltd., бывшие сотрудники и руководители Rolls-Royce и другие лица вступили в сговор с целью дачи взяток иностранным чиновникам в обмен на заключение деловых контрактов с Rolls-Royce Energy Systems Inc. (RRESI). RRESI является американским филиалом Rolls-Royce plc, британской компании по производству и поставке оборудования для авиакосмической, оборонной, морской и энергетической промышленности.

17 января 2017 года было объявлено о заключенном с Rolls-Royce plc соглашении об отсрочке судебного преследования и наложенном на компанию штрафе в размере более $800 млн в результате расследований коррупционной деятельности, проведенных правоохранительными органами Соединенных Штатов, Великобритании и Бразилии.