Байден почтил память жертв геноцида армян

Глава Белого дома почтил память жертв резни, учиненной властями Османской империи в 1915 году, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден выступил с заявлением по случаю 107-й годовщины геноцида армян, «которые были депортированы, истреблены или отправлены на смерть в ходе кампании по уничтожению», учиненной властями Османской империи в 1915 г.



В заявлении нет упоминания о российском вторжении в Украину, которое Байден также назвал геноцидом. Однако президент использовал годовщину геноцида армян, чтобы изложить ряд принципов внешней политики США, помогающих украинцам оружием и вводящих санкции против России.



«Мы подтверждаем наше обещание сохранять бдительность в отношении разрушительного влияния ненависти во всех ее проявлениях», – подчеркнул Байден.

«Мы вновь обязуемся… останавливать зверства, оставляющие неизгладимые шрамы в мире», – добавил он.

Напомним, что в 1915 году османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и общественных деятелей в Константинополе (сегодня – Стамбуле). В заявлении Байдена отмечается, что это событие. произошедшее 24 апреля, ознаменовало начало геноцида.

Выполняя предвыборное обещание, Байден впервые использовал термин «геноцид» во время прошлогодней годовщины событий 1915 года. Предыдущие президенты США избегали этого слова на протяжении десятилетий, опасаясь реакции Турции, входящей в состав НАТО.



Год назад заявление Байдена по этому вопросу вызвало недовольство у турецких официальных лиц. МИД Турции опубликовал заявление, в котором говорилось: «Мы отвергаем и самым решительным образом осуждаем заявление президента США относительно событий 1915 года, сделанное под давлением радикальных армянских кругов и антитурецких групп».

В заявлении по случаю 107-й годовщины геноцида армян президент Байден подчеркнул: «Давайте удвоим наши усилия по исцелению и построению лучшего, более мирного мира, которого мы желаем нашим детям. Мира, где уважаются права человека, где зло фанатизма и нетерпимости не омрачает нашу повседневную жизнь, и где люди во всем мире могут свободно жить в достойных и безопасных условиях».

Президент также отметил роль американцев армянского происхождения в жизни страны.

«Американцы армянского происхождения являются жизненно важной частью общества Соединенных Штатов. Они делают нашу страну сильнее и динамичнее, даже неся в себе трагическую память о том, что пережили их предки. Мы признаем их боль и чтим их историю», – заявил Байден.