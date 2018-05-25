Вскрыта деятельность мексиканской мафии в калифорнийских тюрьмах

Федеральные уголовные дела нацелены на ослабление контроля мексиканской мафии над тюрьмами округа Лос-Анджелес, сообщается в пресс-службе Департамента юстиции США.



Более 500 сотрудников правоохранительных органов приняли участие в крупной операции по аресту 32 подозреваемых по двум федеральным обвинительным актам, один из которых касается контроля мексиканской мафии над контрабандой наркотиков и вымогательством в тюремной системе округа Лос-Анджелес.

Всего в двух федеральных обвинительных актах, обнародованных на этой неделе, значатся 83 человека. 35 обвиняемых уже находятся под стражей в тюрьме штата и окружных тюрьмах; вскоре они предстанут перед судом. Правоохранительные органы ведут розыск еще 16 беглецов, которые, как ожидается, будут арестованы в ближайшее время.

В обвинительных актах упоминается ряд уголовных преступлений, включая сговор с целью нарушения Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO), а также описывается структура власти мексиканской мафии и ее контроль над латиноамериканскими бандами в Южной Калифорнии и в тюремной системе округа Лос-Анджелес.

Согласно одному из обвинительных актов, преступная группировка, подконтрольная мексиканской мафии, участвовала в пяти видах криминальной деятельности, которые служили обогащению членов группировки и поддержанию власти над тюрьмами округа Лос-Анджелес, включая Центральную мужскую тюрьму и исправительное учреждение Twin Towers в центре Лос-Анджелеса.

«Эти уголовные процессы нанесли мощный удар по мексиканской мафии и лидерам многих уличных банд, находящихся под ее контролем, – сказал федеральный прокурор Ник Ханна. – Устраняя членов банд, контролирующих тюрьмы, и повреждая их сеть коммуникаций, мы ослабили возможности мексиканской мафии по координированию деятельности уличных банд».