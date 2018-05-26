Третий кит за неделю выброшен на берег Северной Калифорнии

Центр морских млекопитающих подтвердил, что во вторник в Болинасе, между Брайтоном и Агате-Бич, были выброшены на берег останки кита. Это уже третий мертвый кит, обнаруженный за последнюю неделю в Заливе Сан-Франциско. В среду специалисты из Центра морских млекопитающих и Академии наук Калифорнии прибыли на место происшествия и идентифицировали останки как принадлежащие самке финвала длиной в 58 футов (18 метров).

В пятницу Центр морских млекопитающих совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Академией наук Калифорнии провел вскрытие тела животного для выяснения причин его гибели.

«Гибель второй самки финвала за эту неделю стала печальным событием, в особенности с учетом того, что финвалы являются исчезающим видом, – сказал Шон Джонсон, директор отделения ветеринарных наук Центра морских млекопитающих. – Вскрытие мертвых китов дает важную информацию о здоровье этих животных, состоянии океанской окружающей среды и влиянию на них деятельности человека. С помощью этой информации мы стремимся найти способы защитить находящиеся под угрозой виды».

Тело кита, о котором Академия наук Калифорнии сообщила 22 мая, находится в полумиле от берега на южной оконечности рифа Даксберри. Вскрытие производилось с соблюдением особых мер предосторожности, поскольку риф Даксберри является морским заповедником, строго охраняемым федеральными законами и законами штата.

Результаты вскрытия двух китов, выброшенных на берег неделей ранее, показали, что один из них, финвал, найденный в округе Аламида, погиб от столкновения с судном, а другой, серый кит в округе Марин, запутался в сетях.

Как рассказал в интервью “Славянскому Сакраменто” волонтер Службы национальных парков США Кент Ктикиян, по всей вероятности, данная особь была сбита грузовым судном. Это уже третий мертвый кит, обнаруженный за последнюю неделю в Заливе Сан-Франциско и пятый – с марта этого года.

Финвал – второй по величине вид кита, отличающийся стройным телом c V-образной головой. Обитающие в западном полушарии финвалы вырастают до 75 футов (23 метров) в длину.