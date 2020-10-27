Home Видео Иммигранты из Азербайджана протестовали в Сан-Франциско против войны в Карабахе ВидеоВойнаСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Иммигранты из Азербайджана протестовали в Сан-Франциско против войны в Карабахе Oct 27, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Диаспора азербайджанцев района Залива Сан-Франциско протестует против войны в Нагорном Карабахе ПО ТЕМЕ Новое обострение в Нагорном Карабахе: насколько успешна тактика Москвы? Мичиган принял резолюцию, осуждающую Азербайджан за агрессию против Нагорного Карабаха Армянская диаспора Сан-Франциско вышла на мост “Золотые Ворота”