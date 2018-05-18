9 детей погибло во время стрельбы в школе в Техасе

Полиция задержала двух человек, сообщает Голос Америки. По информации следствия нападавшим является некий 17-летний Димитриус Пагортис.



Американские СМИ, со ссылкой на местные правоохранительные органы, сообщают о том, что по меньшей мере 8 человек погибли во время стрельбы в одной из школ города Санта-Фе, штат Техас. Телеканал CNN сообщает, что погибли 9 школьников и учитель.

По словам шерифа округа Харриса Эда Гонзалеса, правоохранительные органы сейчас устанавливают точное число пострадавших.

«Всего (убито) порядка восьми или десяти человек, большинство из них учащиеся», – сообщил он, добавив, что полиция считает, что стрелок также был учеником этой школы.

Управление образования округа также официально сообщило о раненых в результате инцидента, не называя число пострадавших.

Как сообщил судья округа Галвестон Марк Хенри, в числе пострадавших – офицер полиции, прибывший на место происшествия.

В офисе шерифа округа подтвердили, что нападавший задержан. Полиция также арестовала еще одного человека по подозрению в причастности к стрельбе. Имена задержанных не называются.

Стрелок открыл огонь в школе около 8 утра, когда в учебном заведении должны были начаться уроки. По словам очевидцев, нападавший вошел в класс искусств и открыл огонь из помпового ружья.

Предположительно, бойню в классе устроил 17-летний ученик этой школы.

Как сообщил представитель больницы Университета Техаса в Галвестоне Рауль Рейес, как минимум один пострадавший был доставлен в больницу.

Расследование происшествия ведут полицейский департамент города Санта-Фе и сотрудники офиса шерифа округа Харрис.

В Tвиттере шерифа округа Эда Гонсалеса в пятницу утром появилось просьба к местным жителям. «Большое количество полиции, пожалуйста, избегайте этого района», – написал он.

На трагедию сразу отреагировал и президент США Дональд Трамп.

«Первые сообщения выглядят плохо, – написал он в своем Твиттере. – Боже, благослови всех!».