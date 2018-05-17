Группа армян занималась кражей номеров кредитных карт

Гражданин Армении Армен Саплекчян, проживающий в Глендейле (штат Калифорния), признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и кражи личных данных с отягчающими обстоятельствами. Он обвинялся в приобретении и использовании тысяч номеров краденых кредитных и банковских карт. С ним по делу проходит еще несколько его соотечественников, а также некий Анатолий Зинченко.

Согласно документам суда, 37-летний Армен Саплекчян вступил в сговор как минимум с 6 сообщниками с целью кражи не менее 18 000 номеров кредитных и дебетовых карт, а также ПИН-кодов этих карт, с помощью электронных устройств, известных как «скиммеры». Преступники устанавливали скиммеры на терминалы бензоколонок, собирали информацию о картах ничего не подозревающих покупателей и изготавливали дубликаты этих карт. Затем карты-двойники использовались в Вирджинии, Вашингтоне (округ Колумбия) и Мэриленде для снятия наличных в банкоматах и отправки денежных переводов на общую сумму в несколько тысяч долларов.

4 апреля федеральный суд присяжных вынес заключение, обвиняющее 37-летнего Армена Саплекчяна, 37-летнего Тимбурека Хасанова и 28-летнего Мушега Мелконяна в банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества и краже личных данных с отягчающими обстоятельствами. Их сообщник, 47-летний Анатолий Зинченко, был обвинен в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.

Помимо Саплекчяна, приговор которому будет вынесен 31 августа, еще четверо обвиняемых сознались в участии в незаконной схеме со скиммерами на бензоколонках.