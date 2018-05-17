Как сообщила Служба национальных парков США, житель Сан-Диего оказался одним из двух туристов, погибших в этом месяце в национальном парке Секвойя. В воскресенье 29-летний Антон Доков, идя по тропе Лейкс-Трейл в направлении озера Пеар-Лейк, поскользнулся на льду и упал с обрыва, сообщает The San Diego Union-Tribune.



Рейнджеры парка попытались подобраться к нему, но опасные снеговые условия вынудили их повернуть назад. Тело Докова было обнаружено на следующий день, но его подъем был сопряжен с техническими трудностями.

Во вторник рейнджеры наконец смогли добраться до тела погибшего и доставить его на вертолетную базу Эш-Маунтин, откуда оно будет отправлено коронеру округа Туларе.

Администрация парка предупреждает, что в горных районах по-прежнему наблюдаются зимние погодные условия, и советует «соблюдать крайнюю осторожность».

«Хотя в долине наступает теплая погода, на большой высоте по-прежнему очень холодно и лежит снег со льдом. Даже самые опытные туристы с лучшей экипировкой могут столкнуться с трудностями в этих условиях», – сообщил в пресс-релизе рейнджер Крис Троттер.

Антон Доков стал вторым погибшим в этом месяце в национальном парке Сьерра-Невады. 5 мая друзья 29-летнего мужчины из Нью-Джерси, предпринявшего восхождение на вершину Маунт-Уитни, сообщили о его исчезновении. В тот же день двое других альпинистов обнаружили два ледоруба и следы крови, ведущие вниз по склону к телу погибшего, сообщает телеканал NBC.