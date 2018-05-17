Законопроект AB 3042, предложенный Членом Ассамблеи штата демократом Мигуэлем Сантьяго, должен был ввести школьные выходные в День международной солидарности трудящихся и День президентов.

По действующим законам понедельник или пятница недели, на которую приходится 12 февраля, объявляется Днем Линкольна, а занятия во всех государственных школах и образовательных учреждениях отменяются на день, предшествующий обычному выходному. По действующим законам третий понедельник февраля объявляется Днем Вашингтона, а занятия во всех государственных школах и образовательных учреждениях отменяются на предшествующую ему пятницу.

Данный законопроект должен был разрешить школьному округу, отделу образования округа или чартерным школам вместо отдельных Дня Вашингтона и Дня Линкольна отмечать третий понедельник февраля как единый школьный выходной под названием «День президентов» при условии, что данный школьный округ, отдел образования или чартерная школа отмечает 1 мая как День международной солидарности трудящихся и отменяет занятия в понедельник или пятницу той недели, на которую приходится 1 мая. Планировалось, что законопроект обяжет школы, решившие отмечать День президентов и День международной солидарности трудящихся, проводить мероприятия в память Абрахама Линкольна и Джорджа Вашингтона и в честь истории трудового движения в Соединенных Штатах.

Существующие законы предусматривают для всех постоянных сотрудников и сотрудников на испытательном сроке школьного округа или отдела образования округа оплачиваемые выходные в том случае, если их оплачиваемый период выпадает на любую часть рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному дню или следующего за ним.

Данный законопроект должен был объявить День президента и День международной солидарности трудящихся оплачиваемыми выходными и лишит День Линкольна и День Вашингтона статуса оплачиваемых выходных для постоянных сотрудников или сотрудников на испытательном сроке школьного округа или отдела образования округа, которые решили отмечать День президентов и День международной солидарности трудящихся в соответствии с положениями данного законопроекта.

Автор законопроекта напоминает, что в действующих законах указаны праздничные дни, в которые все государственные школы и образовательные учреждения закрываются.

Несмотря на усилия демократов, законопроект не был принят большинством в Ассамблее штата. “Социализм не прошел”, – иронизирует калифорнийская пресса.