Церковь Христа Спасителя в Орландо (штат Флорида) является генеральным спонсором проведения гражданской акции «Бессмертный полк». Об этом «Славянскому Сакраменто» рассказала пастор церкви Дженни Фредериксен. Культурное мероприятие прошло под эгидой Русско-американского общественного центра Флориды в Орландо.

По словам пастора, ее церковь занимает активную общественную позицию, регулярно проводя различные мероприятия, направленные на объединение русскоговорящих жителей региона. По некоторой информации, местная община насчитывает более 30 000 русскоязычных жителей, многие из которых присоединились к акции «Бессмертный полк» в минувший вторник.

«Наша церковь занимается душепопечительством. И поэтому главная цель этого и всех других мероприятий – объединение русскоговорящих людей во всех добрых начинаниях. Вы прекрасно понимаете, что в современном мире большие люди с большими деньгами используют страхи и разобщенность людей в своих целях. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы люди не шли друг против друга, но объединялись любовью Божьей», – делится Фредериксен.

«Нести Евангелие Христово с радостью в сердце, чтобы Царствие Божие распространялось повсеместно через Спасение, исцеление и освобождение от рабства греха», – говорится на странице религиозной организации в Фейсбуке.

Как сообщила собеседница «Славянского Сакраменто», по статистике выходцы из бывшего Советского Союза остаются самой разрозненной национальной группой, поэтому задача церкви – «нести мир Божий людям».

В шествии «Бессмертного полка» в Орландо в этом году приняли участие около 100 человек.

Участники акции прошли торжественным маршем по городу, неся флаги республик бывшего СССР, а затем отметили День Победы праздничным фестивалем и концертом фронтовой песни в одном из местных парков.

Одна из главных целей данного мероприятия – научить людей «ценить то, что имеют, и помнить уроки прошлого».

«Война – это страшно! Ее последствия ужасны, поэтому если каждый начнет со своего сердца, то многое может измениться», – заключает пастор Фредериксен.

Межденоминационная Церковь Христа Спасителя (Church of the Savior) открылась в Орландо в 2012 году как дочерняя от Церкви Иисуса Христа, расположенной в городе Бишкек (Кыргызстан). Это одна из самых больших церквей постосоветского пространства в средней Азии. Филиалы церкви действуют в России, Португалии и Германии.

Члены церкви регулярно проводят общественные акции и участвуют в совместных мероприятиях русско-американского сообщества во главе с лидером общины Михаилом Фарфел. Ежегодно, начиная с 2014 года, в День Победы местные волонтеры поздравляют ветеранов и дарят им цветы и подарки.

Напомни, что ранее акции «Бессмертного полка» прошло в Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других городах США.