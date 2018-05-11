Уникальная работа в русскоязычной строительной компании Сакраменто

Русскоязычная строительная компания «A+ Construction Pro», работающая над дизайнерскими проектами частного строительства в Сакраменто, обеспечивает своих сотрудников лучше, чем американские работодатели. В частности, за профессионализм здесь платят больше, чем в компаниях-конкурентах профильного бизнеса.

Возглавляемая Романом Смолевским фирма со штаб-квартирой в Сакраменто за сравнительно короткий срок хорошо зарекомендовала себя на рынке Северной Калифорнии. В постоянно растущем штате компании на сегодняшний день работают профессионалы из более чем 8 стран.

Одной из особенностей компании является то, что она выросла из IT-стартапа, задействовав современные технологии и инновационные изобретения, которыми с давних пор славится Золотой штат.

По словам Романа, пока компания находилась на начальном этапе развития, знание русского языка не было решающим фактором. Но когда фирма получила возможность конкурировать на местном рынке, владение языками стало одним из преимуществ для соискателей рабочих мест.

Владенией русским языком – плюс!

«Сложно фокусироваться на основной деятельности, когда языковой барьер усложняет внутренние отношения и общение с коллегами. Оказалось, что русскоязычные специалисты не только не уступают иностранным, но впридачу к своим профессиональным качествам налаживают стабильную связь внутри мультикультурного коллектива», – говорят в строительной организации.

На сегодняшний день компании удается нанимать лучших сотрудников, конкурируя с исконно американскими строительными фирмами с многолетним опытом работы на рынке.

«Недавно мы взяли на работу человека, работавшего на известного гиганта почтовых перевозок – FedEx. Другому сотруднику, который ранее работал на правительство США, мы предложили более благоприятные условия и более привлекательную зарплату, чем у бывшего работодателя», – говорит Роман Смолевский.

Лучшая медстраховка, бонусы, хорошая зарплата

«Существует миф, что русскоязычные компании недостаточно платят, не имеют бенефитов и относятся к работникам недобросовестно, – говорит одни из прорабов компании Юрий Голозубов. – Наша компания обеспечивает сотрудников лучшими медицинскими полисами, бонусами, а также конкурентоспособной зарплатой».

В округе Сакраменто, где, по некоторым оценкам, проживает свыше 100 тыс. русскоязычных жителей, быстрыми темпами растет рынок недвижимости и постоянно растет потребность в строительстве новых домов, а следовательно – спрос на специалистов различных профессий этой индустрии. «A+ Construction Pro» не отстает от этого тренда и также расширяет штат своих сотрудников, принимая на работу русскоязычных профессионалов всех уровней: инженеров, менеджеров проектов, дизайнеров интерьера, проектировщиков, прорабов бригад, монтажников и строителей.

Требования компании высоки, но и система поощрений и выплат более чем достойная.

Также стоит отметить, что специалисты по подбору персонала «A+ Construction Pro» не рассматривают заявки от соискателей, которых устраивает минимальная оплата труда. По мнению Романа Смолевского, полезный и квалифицированный сотрудник будет требовать достойную оплату за свои навыки и, соответственно, выкладываться по полной. Кроме привлекательных планов медицинского страхования, регулярных премий и системы поощрения, компания Смолевского предлагает бесплатные посещения городских спортзалов и – что стоит у иммигрантов не на самом последнем месте – возможность общения на родном языке!

Связаться с HR-отделом компании «A+ Construction Pro» можно на сайте фирмы либо на ее странице в Фейсбуке.