Мэри Джо Джексон из Род-Айленда всегда хотела большую семью – так сильно, что предупреждала об этом всех мужчин, с которыми встречалась. Многие из них, по словам Мэри, пугались и убегали. Но потом она встретила своего будущего мужа Майкла. У Майкла и Мэри Джо Джексон родилось семеро биологических детей. Наверное, говорит Мэри, могло быть и больше. Но с возрастом они решили заняться усыновлением, пишет Pal Item.



Всего за прошедшие годы Майкл и Мэри усыновили 30 детей, включая нескольких детей-инвалидов. Некоторые из них по-прежнему живут в доме семьи в Ричмонде.

Когда Майкл и Мэри впервые взяли приемного ребенка, им было больше 40 лет. Получить разрешение на усыновление в Соединенных Штатах в таком возрасте было почти невозможно.

«В то время они неодобрительно относились к большим семьям, – рассказывает Мэри. – Но потом открылись границы России, а затем Болгарии, Румынии и других стран. Там к приемным родителям не было особых требований, достаточно было просто заплатить деньги».

Это было так необычно, что Майкл сам съездил в российский детский дом, чтобы усыновить их первого ребенка.

Брайану Питеру было четыре года, когда он попал в семью Джексонов. Как и многие другие их приемные дети, он был инвалидом – у него отсутствовала часть ноги.

«Когда я приехал в Россию и увидел условия в детских домах, я понял, что мы в Соединенных Штатах живем гораздо лучше и многое принимаем как должное, – рассказывает Майкл. – Когда я увидел состояние детских домов, решение стало очевидным».

После того, как семья усыновила первого ребенка, продолжение было только вопросом времени, пишет издание.

«Он вернулся и сказал мне: ты не поверишь, на что похоже это место, нам нужно сделать это снова, – говорит Мэри. – Я согласилась, и с тех пор мы усыновили 30 детей».

В семье Мэри Джо и Майкла растут дети из России, Румынии, Болгарии, Сербии, Китая, Южной Кореи, Казахстана и Вьетнама. В последние годы они усыновили нескольких детей из разных штатов Америки.