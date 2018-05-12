Под украинцами в данной статье понимаются люди, указавшие «украинец» в качестве своей единственной (59%), основной (21%) или второй (29%) национальности. Под иммигрантами «четвертой волны» понимаются люди, родившиеся в Украине или считающие себя украинцами и приехавшие в Соединенные Штаты после 1987 года. По последней статистике численность украинцев в США достигла 1 миллиона. Об этом пишет The Ukrainian Weekly.



Иммигранты, не принадлежащие к «четвертой волне», делятся на три группы:

а) родившиеся в США;

б) прибывшие в США до 1988 года;

в) иммигранты не из Украины, прибывшие в США до 1987 года.

Под владеющими украинским или русским языком понимаются лица 5 лет и старше, говорящие у себя дома на украинском или русском либо в качестве единственного языка общения, либо в дополнение к английскому.

За недавние пять лет количество украинцев в Соединенных Штатах увеличилось на 5% или на 46 100 человек – с 931 300 в 2010 году до 977 400 в 2015 году. Из них 4 245 человек – результат естественного прироста (превышения рождаемости над смертностью), составляющего в среднем 849 человек в год. Небольшая цифра связана с двумя факторами:

а) высокая смертность, поскольку большую долю украинско-американского населения составляют пожилые;

б) низкая рождаемость – у украинцев, как и у американцев, в семьях небольшое количество детей.

Оставшееся увеличение численности – 41 931 человек – связано с иммиграцией, главным образом (83,5%) из Украины. Другие страны, из которых в США приезжает заметное, хотя и гораздо меньшее количество украинцев – Канада (2 767 человек) и бывшие республики Советского Союза за исключением Украины (1 209 человек).

Недавняя волна иммиграции из Украины достигла своего пика в 2000 году, а затем начала неуклонно спадать. В последние пять лет спад остановился, и иммиграция стабилизировалась на уровне около 7 000 легальных иммигрантов в год. Остановка спада стала неожиданностью, поскольку все свидетельства указывают на рост миграции из Украины в Западную Европу за счет снижения иммиграции в США. Анализ статистики показывает, что это может быть результатом так называемой «цепной миграции».

Начиная с 2005 года основной категорией легальных иммигрантов из Украины были «ближайшие родственники граждан США», то есть супруги, дети и родители. В 2005-2009 годах они составляли около 30% всех иммигрантов, тогда как за период с 2010 по 2015 год их доля увеличилась до 51%. По прошествии определенного времени легальные иммигранты могут приглашать в страну близких родственников, но это длительный процесс. Рост иммиграции их Украины, по всей видимости, связан с кумулятивным эффектом воссоединения семей, но он является временным. Ожидается, что за следующие несколько лет этот эффект сойдет на нет, и спад иммиграции возобновится.

В общем и целом украинское население США стареет – медианный возраст увеличился с 41,5 лет в 2010 году до 42,2 в 2015 году.

В США больше русскоговорящих украинцев, чем украиноговорящих

Размер и лингвистический состав «четвертой волны» иммиграции оказывают значительное влияние на процесс языковой ассимиляции украинских американцев.

Как рассказывалось в предыдущих статьях издания The Ukrainian Weekly, большое количество русскоязычных иммигрантов из Украины в 1988-1996 годах привело к крайне необычной ситуации: этническая группа, в которой говорящих на иностранном языке больше, чем на родном. То есть, среди людей украинского происхождения в США число говорящих на русском было больше числа говорящих на украинском. С ростом количества иммигрантов «четвертой волны» доля украиноязычных увеличилась и в конечном итоге сравнялась с долей русскоязычных. В 2000 году среди американцев украинского происхождения 13,4% говорили на украинском и 14,2% на русском. В 2010 году соотношение изменилось до 15,3% и 15,9% соответственно, а в 2015 году количество говорящих на украинском и русском сравнялось и составило по 15,4%.

Изменения в возрастной структуре украиноязычных жителей с 2010 по 2015 год говорят нам о важных тенденциях в языковой ассимиляции. Во-первых, общее количество говорящих на украинском за последние пять лет увеличилось почти на 17%, со 135 400 в 2010 году до 157 900 в 2015 году. Рост наблюдался во всех возрастных группах за исключением лиц от 5 до 17 лет, среди которых был отмечен спад на 8,5%. Наибольшее увеличение количества владеющих украинским отмечалось в возрастных группах от 25 до 44 лет и от 45 до 64 лет. В основном это увеличение связано с «четвертой волной» иммиграции, так как количество родившихся в США украиноязычных жителей заметно упало благодаря языковой ассимиляции.

Незначительность роста украиноязычных среди людей 65 лет и старше связана с тем, что их смертность превышает среднюю для популяции. Динамика статистики возрастных групп 5-17 лет и 18-24 лет связана с иммиграцией и языковой ассимиляцией.

Крайне низкий процент владеющих английским в возрастной группе 5-17 лет в 2000 году, вероятно, связан с тем, что ранние иммигранты приезжали по визам беженцев и не имели родственников, длительное время проживших в стране. Отсутствие поддержки не способствовало их быстрой интеграции в американское общество. Это также объясняет высокий уровень сохранения родного языка среди молодых украиноязычных и русскоязычных иммигрантов в 2000 году. К 2010-2015 годам многие иммигранты получали обычные визы, приезжали в сложившиеся семьи, пользовались опытом уже освоившихся в США друзей и соседей и имели лучшие возможности и мотивацию для интеграции, включая языковую ассимиляцию.

Заметно более высокий процент владеющих английским в возрастной группе 5-17 лет в 2010-2015 годах свидетельствует о том, что многие молодые иммигранты переключались на английский в качестве языка общения. Однако между украиноязычными и русскоязычными иммигрантами наблюдается важное различие. Число говорящих на украинском медленно, но неуклонно падает, с 50% в 2000 году до 47% в 2010 и 45% в 2015, что свидетельствует об определенной степени языковой интеграции. С другой стороны, число говорящих на русском в 2010-2015 годах составляло всего половину от их числа в 2000 году. По всей видимости, русскоязычные молодые иммигранты лингвистически ассимилируются гораздо быстрее, чем говорящие на украинском.

Географическое распределение

Карта показывает, что украинцы в Соединенных Штатах в 2016 году по-прежнему концентрируются в основном на восточном и западном побережьях, а также в штатах, окружающих Великие озера. За исключением Аризоны, Колорадо и Техаса, в центре страны украинцев почти нет. В трех штатах – Нью-Йорке, Пенсильвании и Калифорнии – число украинцев превышает 100 000 украинцев. Также значительная концентрация украинцев наблюдается в шести восточных штатах – Иллинойсе, Огайо, Мичигане, Миннесоте, Индиане и Висконсине (от 10 100 в Висконсине до 48 200 в Иллинойсе). В двух западных штатах, Вашингтоне и Орегоне, и трех южных штатах Среднего Запада, Техасе, Аризоне и Колорадо, также проживает большое число украинцев, при этом наибольшее их количество находится в Вашингтоне (60 200 человек). Наименьшее количество украинцев, менее 1 000 человек, отмечено в Небраске, Вайоминге и Миссисипи.

С 2010 по 2015 год в 20 штатах и округе Колумбия наблюдалось уменьшение количества украинских американцев, а в 31 штате наблюдался его рост. Юта, Арканзас и Миссисипи потеряли соответственно 31%, 40% и 43% украинцев, а Нью-Гемпшир, Южная Дакота и Гавайи приобрели 84%, 73% и 68%. Общей чертой всех штатов с наибольшими изменениями является относительно невысокая численность украинцев. Ни в одном из штатов со значительным украинским населением не произошло заметного увеличения или уменьшения его количества.

В шести из этих штатов количество украинцев выросло, а в четырех – снизилось. Наибольший прирост, 13,5%, наблюдался во Флориде, за ней следуют Калифорния (12%) и Массачусетс (13%). В Мичигане уменьшение составило -7%, в Огайо -5,5%, а в Пенсильвании -5%.

В большинстве крупных городов со значительным количеством украинцев за последние пять лет наблюдался рост их числа. Из 65 городов в этой категории только в 23% отмечались потери. В таблице 4 приведены данные за 2015 год по 10 городским агломерациям с большим количеством украинцев. В Портленде число украинцев осталось почти без изменений, а в трех городах, Питтсбурге, Детройте и Сакраменто, их число уменьшилось. Наибольший рост количества украинцев был отмечен в Вашингтоне, округ Колумбия (20%), Лос-Анджелесе и Сиэтле (по 12%). Также количество украинцев выросло в Сан-Диего (43%), Бостоне (23%) и Сан-Франциско (24%). В большинстве городов, испытавших потери, проживало относительно небольшое количество украинцев. Исключение составили Детройт (-23%) и Сакраменто (-26%).

«Четвертая волна» подходит к своему концу

По всей видимости, «четвертая волна» подходит к своему концу. Более 225 000 легальных иммигрантов из Украины оказали огромное влияние на украинскую диаспору в Соединенных Штатах. Они составили 23% от общего количества украинских иммигрантов и укрепили диаспору значительным количеством талантливых профессионалов. Многие из иммигрантов «четвертой волны» заняли важные позиции в бизнесе, искусстве, науке и образовании.

Несмотря на временную остановку падения количества иммигрантов, мы предполагаем, что это падение продолжится, а вклад иммигрантов в общий размер группы украинских американцев постепенно уменьшится, отмечается в исследовании. Рост количества украинцев в США за счет «четвертой волны» скорее всего закончится в ближайшем будущем, и их численность вновь начнет снижаться.

Помимо этого, количество говорящих на украинском в США вскоре превысит количество говорящих на русском.