Андрей Антипкин, приговоренный к шестилетнему тюремному сроку, после отбытия наказания должен был быть депортирован из страны – в этом заверили родственников потерпевшей судья и прокурор. Однако за несколько недель до его освобождения иммиграционные власти отозвали запрос на задержание, сообщает телеканал KGW8.



Фото: KGW9

Ранним утром 19 мая 2011 года 16-летняя девушка из Орегона, страдающая аутизмом, ждала на остановке школьный автобус, когда ее похитил иммигрант из России Андрей Антипкин. Он отвез жертву в удаленный район округа Клакамас и изнасиловал. Только через несколько часов дезориентированную девушку нашли идущей по обочине дороги.

Потерпевшая взяла из машины насильника визитную карточку, по которой полиция идентифицировала подозреваемого. 16 января 2012 года Антипкин был арестован, и анализ ДНК подтвердил его причастие к преступлению, сообщают журналисты местного телеканала.

Прокуратура предложила Антипкину сделку – в обмен на признание вины он был осужден за сексуальное насилие первой степени и приговорен к шести годам тюрьмы. На заседании суда отец потерпевшей подчеркнул важность выдворения Антипкина из страны.

«С учетом депортации мы еще можем это перенести, – сказал он. – Мы не хотим, чтобы он оставался на этой планете, но Россия подойдет».

Однако в апреле 2018 года мать потерпевшей позвонила в Министерство юстиции штата Орегон и с удивлением узнала, что 52-летний Андрей Антипкин, зарегистрированный сексуальный преступник, теперь не подлежит депортации по федеральным законам. Недавним решением Апелляционного суда девятого округа был признан неконституционным закон, позволявший иммиграционным властям депортировать документированных иммигрантов, совершивших определенные виды тяжких преступлений. Верховный суд США подтвердил это решение.

По словам представителей Белого дома, этот вердикт Верховного суда затруднит депортацию иммигрантов, осужденных за такие нарушения как сексуальные преступления, похищение людей и кражи со взломом.

«Это еще одно свидетельство того, что Конгресс должен срочно закрыть лазейки в законе, позволяющие преступникам-иностранцам избегать депортации и оставаться в Соединенных Штатах», – говорится в заявлении Томаса Хомана, исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции.