Как сообщило во вторник издание The World, Министерство образования штата Орегон обвинило школьный округ Норт-Бенд в дискриминации учащихся по признаку сексуальной ориентации. В частности, как утверждается, чтение Библии использовалось в одной из школ в качестве наказания для ЛГБТК-подростка.

В одной из жалоб рассказывается об инциденте, произошедшем во время обсуждения на уроке однополых браков. Учитель заявил: «Если однополый брак нормален, то как насчет брака с собакой? Это примерно то же самое». Впоследствии он извинился за свои слова, пишет издание.

В другом случае один из учащихся оскорблял своего одноклассника гомофобными ругательствами и ударил его по руке скейтбордом. Сотрудник школы при разборе инцидента заявил потерпевшему, что «гомосексуализм – это образ жизни, который люди выбирают», и что гомосексуализм противоречит его личным религиозным убеждениям. Жалоба потерпевшего директору школы была проигнорирована.

Что касается использовании Библии в качестве инструмента наказания, школьный округ вначале отрицал этот факт, но затем в беседе с представителем Министерства образования один из сотрудников округа признал, что Библия действительно применялась в воспитательном процессе. Он пояснил, что Библия использовалась не с целью пропаганды религии, но чтобы «помочь учащимся осознать последствия определенного поведения».

В письменном ответе журналистам представители школьного округа сообщили, что упомянутые события происходили на протяжении нескольких лет, и «о большинстве из них не было поставлено в известность руководство округа».

На 24 мая назначено заседание комиссии Департамента образования, на котором будет решаться вопрос о том, нарушил ли школьный округ законы штата и федеральные законы о дискриминации.

Журналисты The World подтвердили, что в диспуте принимает участие Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU).