Расследование по холодным следам: 9 мая 2012 года Татьяна Тупикова, как и многие другие, решила посмотреть недавно вышедший фильм «Мстители» в кинотеатре города Бэттл-Граунд (штат Вашингтон). Татьяна тщательно спланировала все мероприятие, включая покупку конфет в ближайшем магазине. Но она не знала, что сразу же после киносеанса ее трагически жизнь оборвется, сообщается в пресс-релизе местной полиции.



Когда Татьяна не вернулась домой, обеспокоенные родственники сообщили в полицию. В следующие два дня надежда сменилась разочарованием, страхом и наконец осознанием печальной реальности. 11 мая 2012 года тело Татьяны было обнаружено на обочине дороги State Highway 503. Она успела отойти от кинотеатра всего на четверть мили, когда ее сбила машина.

Столкновение, по мнению следователей, было непреднамеренным. Однако подозреваемый решил скрыться с места аварии, не оказав Татьяне помощь.

У Татьяны было светлое будущее и большая семья, которая очень по ней скучает. Татьяна всего месяц не дожила до своего 23-го дня рождения. SR 503 – оживленная дорога, и скорее всего кто-то в тот день видел подозрительный автомобиль или человека. Если у вас есть недостающая часть информации о гибели Татьяны, просьба связаться с детективом Джо Свенсоном из Службы шерифа округа Кларк по телефону 360-397-2044 или по электронной почте joe.swenson@clark.wa.gov.