5 лет тюрьмы за приобретение детской порнографии на форуме

Житель Вирджинии Николай Босык приговорен к 5 годам тюрьмы за приобретение детской порнографии на форуме в сети Tor.

Мужчина из Персвилла (штат Вирджиния), бывший подписчиком анонимного вебсайта, посвященного рекламе и распространению детской порнографии, сегодня был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения и 10 годам надзора.

Об этом объявили исполняющий обязанности генерального прокурора Джон Кронан из Уголовного отдела Министерства юстиции, исполняющий обязанности федерального прокурора Трейси Доэрти-МакКормик из Восточного округа Вирджинии и особый агент отделения Иммиграционной и таможенной полиции в Вашингтоне (округ Колумбия) Патрик Лехлайтнер. Приговор вынес федеральный окружной судья Леони Бринкема из Восточного округа Вирджинии.

Обвинения 40-летнему владельцу автомастерской Николаю Босыку были предъявлены 17 октября 2017 года. 12 февраля 2018 года он признал себя виновным. Согласно показаниям Босыка, он был членом действующего в анонимной сети Tor онлайн-форума, посвященного обмену детской порнографией. Босык признался в скачивании детской порнографии с сайта форума и из других интернет-источников. При обыске его лэптопа были обнаружены тысячи изображений и видеоматериалов, содержащих детскую порнографию.

Расследование дела Босыка вела Иммиграционная и таможенная полиция США при участии Подразделения по борьбе с эксплуатацией детей и непристойностью Уголовного отдела Министерства юстиции, а также Оперативной группы по борьбе с интернет-преступлениями против детей Северной Вирджинии и Вашингтона.