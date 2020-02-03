В Ванкувере хоронят 17-летнего парня, погибшего в автоаварии

В пятницу, 31 января, когда Аарон ехал на рыбалку, его «Мерседес» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Форд». Почему это произошло, пока неизвестно: Аарон соблюдал скорость и, по словам своих братьев, никогда не пользовался телефоном за рулем.

Спасателям потребовалось целых 20 минут, чтобы извлечь Аарона из разбитой машины. К несчастью, он скончался на месте происшествия. Водитель фургона, 27-летний мужчина из Бэттл-Граунд, выжил, но попал в госпиталь.

Похоронное служение пройдет 5 февраля в 7 часов вечера в церкви Word of Grace Bible Church. Похороны состоятся в пятницу, 7 февраля на кладбище Northwood Park.

Друзья и родственники семьи Макуниных просят помочь с оплатой расходов на похороны 17-летнего Аарона Макунина, трагически погибшего в автомобильной аварии.

Кампанию на сайте GoFundMe организовала Таня Маланчук, двоюродная сестра Аарона и его брата-близнеца Филиппа. Собранные средства пойдут на оплату похорон и связанных с ними расходов семьи.