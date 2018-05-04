Когда речь заходит о землетрясениях в Соединенных Штатах, в первую очередь люди думают о Калифорнии. Давняя история землетрясений в «Золотом штате» побудила ученых к тщательному изучению этого опасного природного явления.

Геологическая служба США (USGS) опубликовала краткую сводку результатов масштабного исследования, проведенного в сотрудничестве с 60 научными и общественными организациями, правительственными учреждениями и коммерческими фирмами.

В исследовании под названием «Сценарий HayWired» рассматриваются возможные последствия гипотетического землетрясения магнитудой в 7 баллов с эпицентром в Окленде (Калифорния).

Основное внимание специалисты уделили вопросам готовности населения к стихийным бедствиям. Также исследование помогло выявить не учтенные ранее уязвимости критически важных объектов инфраструктуры и дать новые рекомендации по их защите.

Согласно выводам ученых, землетрясение в зоне 120-километрового разлома Хейвард, который пролегает по густонаселенным районам восточного побережья залива Сан-Франциско, может вызвать повреждение линий электропередачи и оптоволоконных кабелей. Отсутствие надежной связи, в свою очередь, способно уменьшить эффективность работы спасательных служб.

Первые два тома полного отчета «Сценарий HayWired» доступны на сайте USGS. Третий том, как ожидается, будет опубликован в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось о землетрясении в 6.9 баллов на Гавайях.