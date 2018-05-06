Экономика Калифорнии превысила экономику Соединенного Королевства и стала пятой крупнейшей в мире, согласно новым федеральными данным, обнародованным в пятницу, пишет издание Los Angeles Times.

Валовой внутренний продукт Калифорнии с 2016 до 2017 г.. Увеличился на 127 000 000 000 долларов, превысив 2,7 триллиона долларов, показывают данные. В то же время экономичный продукт Соединенного Королевства немного уменьшился за это время, если измерять в долларах США, что отчасти обусловлено колебаниями обменного курса.

Данные демонстрируют настоящую необъятность экономики Калифорнии, где проживает почти 40 млн человек и где в Кремниевой долине процветает технологический сектор, штат, в котором размещена мировая развлекательная столица – Голливуд и национальная «салатница» – сельскохозяйственная местность Центральной долины. Цифры также отражают значительные изменения после Великой рецессии.

Все секторы экономики, кроме сельского хозяйства, способствовали повышению ВВП в Калифорнии, заявила Ирэна Асмундсон, главный экономист Департамента финансов Калифорнии. Финансовые услуги и недвижимость привели к увеличению пакета на сумму 26000000000 долларов, после чего идет информационный сектор, в состав которого входит много технологических компаний, на 20000000000 долларов. Производство составило 10000000000 долларов.

Калифорния в прошлом уже имела пятую по величине экономику мира в 2002 году, но упала до 10-й позиции в 2012 году после Великой рецессии. С тех пор самый густонаселенный штат США добавил 2 миллиона рабочих мест и увеличил ВВП на 700000000000 долларов.

Экономический потенциал Калифорнии сейчас опережают только ВВП США, Китая, Японии и Германии. Штат насчитывает 12% населения Соединенных Штатов, но его вклад в рост рабочих мест в стране в период с 2012 по 2017 годы составляет 16%. Его доля в национальной экономике также выросла до 14,2% с 12,8% за этот пятилетний период, по данным экономистов штата, сообщает Голос Америки.