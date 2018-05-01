Водитель, ставший виновником аварии на автомагистрали I-94, в которой погибло 3 человека, в понедельник был приговорен к 75 годам тюремного заключения. В ноябре 2017 года 36-летний Сергей Кундиловский из Сакраменто в суде округа Данн признал себя виновным в трех случаях причинения смерти в ходе управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Фото: WEAU

В понедельник судья округа Данн Джеймс Питерсон приговорил Кундиловского к 25 годам тюрьмы и 10 годам надзора по каждому пункту обвинения.

Кроме того, он должен будет выплатить семьям погибших $39 000 в качестве компенсации расходов на похороны.

Публика в зале суда встретила приговор аплодисментами, сообщает Leader-Telegram.

На протяжении процесса Кундиловский сидел с опущенной головой перед плакатами с фотографиями погибших: 32-летнего Адама Кендхаммера, 27-летнего Джереми Беркема и 29-летнего Брайана Раделла, все из Миннеаполиса. Кундиловский, иммигрант из России, через двух сменяющих друг друга переводчиков выслушал показания друзей и родственников погибших, чтение которых продолжалось три часа.

Окружной прокурор Андреа Нодофф сообщила суду, что было собрано более 100 показаний близких погибших.

Нодофф предъявила суду фотографии с места происшествия, запись звонка в службу 911 и запись видеорегистратора проезжавшего по I-94 грузовика, на которой автомобиль Кундиловского совершает опасные маневры в потоке.

Кундиловский через переводчика попросил прощения у родственников погибших и сказал, что не хотел причинить кому-то вред, сообщает местное издание.











Напомним, что инцидент произошел в июле 2017 г. в штате Висконсин, где согласно показаниям свидетелей, автомобиль Кундиловского пересек разделительную полосу и оказался на полосах встречного движения. Согласно отчетам полиции, Кундиловский ехал на автомобиле Mitshubishi Diamante по полосам встречного направления магистрали Interstate 94 и столкнулся с автомобилем Kia Soul. В лобовом столкновении погибли водитель и оба пассажира Kia – 32-летний Адам Кендхаммер, 27-летний Джереми Беркем и 29-летний Брайан Раделл, все из Миннеаполиса.

При обыске машины Кундиловского были обнаружены два баллончика со сжатым воздухом Ultra Duster, причем один из них находился на полу перед передним пассажирским сиденьем.

Сотрудники Лаборатории гигиены штата Висконсин провели анализ крови Кундиловского, который показал присутствие этилового спирта и дифторэтана – вещества, применяемого как пропеллент в аэрозольных баллончиках.

Ранее подсудимый заявлял о своей невиновности.