Бывшего полицейского арестовали за серию убийств и изнасилований

Идентификация «Насильника из Восточного района» заняла несколько десятилетий. 4 апреля 2018 года сотрудниками Службы шерифа округа Сакраменто был арестован 72-летний Джозеф Джеймс ДеАнджело из Ситрес-Хайтс. Бывшему полицейскому инкриминируют 6 эпизодов убийств и свыше 51 изнасилование. Также он подозревается в ограблении 120 домов в Калифорнии.



Фото: Sacramento County Sheriff’s Department

ДНК ДеАнджело совпал с генетическим профилем преступника, известного под прозвищами «Насильник из Восточного района», «Настоящий ночной охотник» и «Убийца из Золотого штата», который совершил в том числе двойное убийство Брайана и Кэти Маджоре.

На состоявшейся сегодня пресс-конференции шериф округа Сакраменто, окружной прокурор округа и многие другие шерифы, шефы полиции, прокуроры и следователи огласили некоторые подробности дела.

Хотя некоторые из этих преступлений были совершены более 40 лет назад, по ним все еще ведется активное расследование. В последние сутки следователи без отдыха обрабатывали доказательства, проводили интервью и собирали новую информацию. Криминалисты из всей Калифорнии собрались в Сакраменто, чтобы принести правосудие жертвам преступника и их семьям.

“Мы будем сообщать вам подробности по мере их появления, но имейте в виду, что это часть крупного расследования, проходящего в нескольких юрисдикциях”, – пообещали управлении шериффа округа Сакраменто.

Как сообщил шерифф округа, арестованный не оказал сопротивления. Ранее он работал в полиции калифорнийских городов Вайселия и Оберн. Правоохранительные органы подозревают престарелого мужчину в 12 убийствах.