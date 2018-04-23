Полиция штата Орегон продолжает расследование обстоятельств аварии, произошедшей в воскресенье днем на автотрассе Highway 212 и Юго-восточной 130-й авеню в окрестностях Хэппи-Вэлли.

Фото: Clackamas County Jail

22 апреля 2018 года патрульные полиции штата и аварийно-спасательные службы получили вызов на место столкновения пассажирского автомобиля и мотоцикла.

Предварительное расследование выявило, что автомобиль Kia Rio серебристого цвета, за рулем которого находился 20-летний Юрий Дудко из Уэст-Плейнс (штат Миссури), заглох на левой полосе восточного направления Highway 212. Мотоцикл Honda B6S 25-летнего Митчелла Вандорена из Милуоки, двигаясь по Highway 212 на высокой скорости, врезался в заднюю часть Kia Rio.

Дудко вышел из машины, проверил повреждения, а затем продолжил движение, свернув на 130-ю авеню. Проехав небольшое расстояние, Дудко снова остановился, чтобы осмотреть место аварии. Затем он вновь уехал с места происшествия, но вскоре был остановлен сержантом полиции Хэппи-Вэлли.

Дудко был арестован и направлен в тюрьму округа Клакамас (Oregon) за неисполнение обязанностей водителя по отношению к пострадавшему в аварии. Вандорен скончался на месте происшествия.

Следователи рассматривают превышение скорости Вандореном как один из факторов, приведших к аварии.