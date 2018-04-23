В школе It Takes a Village Academy в Бруклине идет разбирательство случая сексуального нападения на одного из учеников. Директор школы Марина Виницкая была отстранена от должности за несообщение о происшествии в правоохранительные органы, сообщает Daily News.

3 ноября прошлого года 14-летнего новичка школы окружила в раздевалке группа старших учеников, которые дразнили его и хватали за гениталии сквозь одежду. Потерпевший рассказал о происшедшем руководству школы, и несколько нарушителей, включая 17-летнего Сантоша Бонито, были отстранены от занятий.

Однако администрация школы не сообщила об инциденте в правоохранительные органы, и 6 ноября мать мальчика сама обратилась в полицию.

12 апреля Бонито был арестован по обвинению в насильственных прикосновениях. Если суд признает его виновным, ему грозит до года тюремного заключения. Через несколько дней был арестован второй подозреваемый, имя которого не разглашается.

Вскоре после инцидента директор школы Марина Виницкая была отстранена от должности за несообщение о происшествии в правоохранительные органы. До завершения расследования ее действий был назначен временно исполняющий обязанности директора.

Сообщается, что Виницкая работает в сфере образования около 10 лет и не имеет дисциплинарных взысканий.

Представитель Департамента образования сообщил, что в школу был направлен дополнительный персонал для обеспечения безопасности учащихся.