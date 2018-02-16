Следственная группа, возглавляемая специальным прокурором Робертом Мюллером, предъявила офциальные обвинения в участии в кампании по вмешательстве в избирательную кампанию в США, 13 гражданам России и трем коммерческим компаниям из РФ, передает Голос Америки.

В обвинительном заключении упоминаются скандально известное «Агентство интернет-исследований», получившее в западных и российских СМИ называние «Фабрика троллей», компании «Конкорд Менеджмент» и «Конкорд Кейтеринг», принадлежащие санкт-петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Предприниматель, входящий в ближний круг президента Путина, возглавляет список подозреваемых, перечисленных в обвинительном заключении. Кроме Евгения Пригожина, в документе упомянуты Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Мария Бовда, Джейхун Насими Оглы, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Инна Каверзина и Владимир Венков.

Сообщается, что обвинительное заключение официально передано в суд Вашингтона.

Спецслужбы пообещали обеспечить кибербезопасность в ходе выборов 2018 года

Между тем, сотрудники американских спецслужб проведут закрытый брифинг для представителей избирательных комиссий из 50 штатов, главной темой которого станет возможный угрозы со стороны иностранных государств.

Ранее, выступая на слушаниях в Конгрессе, руководители ведущих разведывательных ведомств США заявили, что Россия готовит кампанию по вмешательству в предстоящие осенью 2018 года промежуточные выборы.

Во время брифинга, который пройдет в Вашингтоне в пятницу и субботу, перед представителями штатов выступят сотрудники Службы национальной разведки, Министерства национальной безопасности и ФБР.

«Эти брифинги будут посвящены разъяснению намерений и возможностей иностранных государств, их действиям по подрыву избирательной инфраструктуры, а также обсуждению возможностей по нейтрализации угроз», – говорится в заявлении Службы национальной разведки, распространенном в пятницу.