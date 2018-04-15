Как сообщил в субботу телеканал CNBC, в связи с обострением отношений между Россией и США из-за военного конфликта в Сирии авиакомпания American Airlines меняет маршруты трех рейсов, пролегающих через российское воздушное пространство.

Существует вероятность того, что рейсы «Даллас – Гонконг», «Даллас – Пекин» и «Чикаго – Пекин» будут отправляться из Лос-Анджелеса, что приведет к увеличению расхода топлива и нагрузки на пилотов.

Согласно заявлению American Airlines, эта мера является «временным решением проблемы», и компания «делает все возможное для минимизации неудобств для пассажиров и сотрудников».

Недавно профессиональное издание транспортной индустрии The Loadstar сообщило, что на следующей неделе истекает срок действия международного соглашения, позволяющего США и России пользоваться воздушным пространством друг друга.