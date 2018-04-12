Сакраменто, Калифорния. Как объявил федеральный прокурор МакГрегор Скотт, 54-летний Александр Ковалев из Роклина сегодня был приговорен окружным судьей Моррисоном Инглендом-младшим к 3 годам и 10 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с финансовыми учреждениями. Преступная схема, в которой участвовал Ковалев, включала приобретение по крайней мере 31 объекта недвижимости.

Согласно материалам обвинения, Ковалев занимался застройкой участков и продажей недвижимости в Сакраменто, Фэрфилде и Стоктоне. Когда объем рынка недвижимости стал сокращаться, Ковалев начал предлагать покупателям бонусы в виде уменьшения первоначального взноса или выплат наличными. Большинство из этих бонусов выплачивалось с банковского счета Ковалева, зачастую через посредников. В результате этих выплат, о которых не сообщалось кредиторам, продажная цена недвижимости значительно уменьшалась по сравнению с первоначальной суммой.

Преступная схема, в которой он участвовал Ковалев, включала приобретение по крайней мере 31 объекта недвижимости.



Посредством этой мошеннической схемы Ковалев продал десятки объектов недвижимости, в результате чего кредиторам были причинены многомиллионные убытки. Ковалев стал последним из 9 обвиняемых, получивших приговор по данному судебному процессу.