Владелец эскорт-сервиса из Майами сегодня признал свою вину в предоставлении ложных сведений в налоговых декларациях. Об этом объявили главный заместитель генерального прокурора Ричард Цукерман из Налогового отдела Министерства юстиции и федеральный прокурор по Южному округу штата Флорида Бенджамин Гринберг.

Согласно документам суда, 40-летний Денис Зарудный подал в Налоговую службу декларацию за 2012 год, неверно отражающую прибыль его компании Denzar Inc, которая действовала в Майами под названием Elite Escort Service. Компания Зарудного рекламировалась в Интернете как «престижное эскорт-агентство, предоставляющее круглосуточные выездные эскорт-услуги и взрослый досуг для преуспевающих джентльменов и пар Южной Флориды».

В налоговых декларациях за 2011 – 2014 годы Зарудный существенно преуменьшал доходы от своего бизнеса. Клиенты платили за эскорт-услуги наличными, чеками и кредитными картами. Зарудный отчитывался о платежах кредитными картами, но утаивал часть доходов, полученных в виде наличных и чеков.

Федеральный окружной судья Хосе Мартинес вынесет Зарудному приговор 11 июня. Подсудимому грозит максимальное наказание в виде 3 лет тюрьмы, а также период надзора, денежные штрафы и компенсация ущерба.