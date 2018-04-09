Бывший президент «Всемирного конгресса украинцев»: украинская диаспора не критикует Порошенко за коррупцию в Украине.

Украинская диаспора не протестует против коррупции в правительстве Украины и оправдывает терпимость к данной проблеме тем, что Украина находится в состоянии войны. При этом президент страны и его ближайшее окружение являются крайне коррумпированными.

Такое мнение Аскольд Лозинский, бывший президент «Всемирного конгресса украинцев» (1998-2008 гг.), озвучил в интервью блогу UkeTube, который публикует оригинальные интервью с западными экспертами по Украине.

«За время президентства Петра Порошенко его бизнес неслыханно разросся. Генеральным прокурором – а это должна была быть относительно независимая фигура – стал 100-процентно зависимый от президента Юрий Луценко, жена которого к тому же является народным депутатом и представителем Порошенко в Верховной Раде. Это явная коррупция», – рассказал о своем отношении к президенту Украины Лозинский.

По его словам, коррупция, как и война, может стать причиной потери украинской государственности.

Президент Украины Петр Порошенко часто становится предметом критики на Западе за рост личного благосостояния за время пребывания в должности, медленный темп реформ и так далее.

По словам Лозинского, украинская диаспора находится в положении, которое позволяет ей быть совестью украинского народа, но она не выполняет этой функции.

«Диаспора, по моему мнению, должна быть совестью украинского народа, а не фактически исполнять волю президента Украины. Диаспора должна помогать Украине, но и критиковать негативные явления», – отметил Лозинский.

Структуры украинской диаспоры должны были играть ведущую роль в нейтрализации коррупции в Украине, считает Лозинский.

«Всемирный конгресс украинцев», «Конгресс украинцев Канады», «Украинский комитет Конгресса» – эти три организации тесно сотрудничают с президентом Украины и его администрацией. Они ни слова не говорят президенту или его власти о коррупции. Это правило никогда не нарушается, рассказал Лозинский.

По словам бывшего президента «Всемирного конгресса украинцев», лидеры украинской диаспоры часто говорят, что критиковать коррупцию сейчас «не время» из-за войны.

Сам Лозинский критически относится к использованию войны как оправдания бездействия и нежелания изменить власть.

«Во время следующих президентских выборов президент так же будет говорить, что во время войны нельзя менять власть. Это порочный круг», – отметил Лозинский.

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Голос Америки