Михаил Гончаров, основатель русского ресторана «Теремок» в Нью-Йорке, пожаловался в Фейсбуке на дискриминацию и подозрения в сотрудничестве с российскими властями.

Вопросы о связях с российским правительством поступили Гончарову со стороны местных властей в лице санитарного инспектора. По словам владельца недавно открытого популярного ресторана, проверяющий интересовался, не проводит ли хозяин тайных встреч в подвале и «не является ли компания путинской».

По словам генерального директора Teremok USA, санитарный инспектор Нью-Йорка интересовался также отмыванием денег.

«Интересно, российскому “Макдональдсу” при проверках тоже задают подобные вопросы?» – любопытствует Гончаров.

Напомним, что ранее агенты ФБР навестили организаторов марша «Бессмертный полк» в Сиэтле со сходными вопросами.

Сеть быстрого питания «Теремок» была основана в Москве и насчитывает свыше 300 ресторанов по всему миру, в том числе и в Нью-Йорке.

Ранее общественная организация «Конгресс русских американцев» направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором призывает американского лидера остановить «новую холодную войну». Кроме того, организаторы «Бессмертного полка» в Сиэтле пожаловались на визиты агентов ФБР к их волонтерам этой российской патриотической организации.