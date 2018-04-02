В феврале пассажиропоток через Международный аэропорт Сакраменто увеличился на 13,4% по сравнению с прошлым годом. Это самые высокие февральские показатели за всю историю аэропорта.

И январь, и февраль 2018 года побили абсолютные рекорды по месячному пассажиропотоку. В результате этого ежегодный прирост экономики аэропорта увеличился на 12,6 процентов по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Как отмечают в окружной администрации, что январь и февраль считаются малозагруженными месяцами для авиаперевозчиков.

Ожидается, что со вводом дополнительных рейсов и открытием новых направлений пассажиропоток продолжит расти.

В 2017 году Международный аэропорт Сакраменто обслужил 10,9 млн пассажиров, превзойдя рекорд в 10,7 млн, поставленный в 2007 году.