Стефон Кларк был застрелен в Сакраменто двумя офицерами полиции, напоминает Голос Америки. Генпрокуратура штата Калифорния примет участие в расследовании убийства безоружного афроамериканца полицейскими, чтобы обеспечить независимый контроль.

Об этом сообщил во вторник глава полиции столицы Калифорнии Сакраменто, где произошел инцидент. Как заявил Дэниел Хан, партнерство направлено на повышение доверия к расследованию.

Генеральный прокурор штата Хавьер Бесерра заявил, что его ведомство сделает все возможное, чтобы расследование «было основано на фактах и законе – не больше и не меньше».

Правоохранительные органы расследуют гибель Стефона Кларка, которого ранее в этом месяце застрелили двое полицейских во дворе дома его бабушки и дедушки.

Полиция прибыла по поступившему ночью вызову: сообщалось, что в этом районе некий человек разбивает окна машин и стеклянные двери. Полицейские встретили Кларка во дворе и застрелили его 20 выстрелами.

Оружия у Кларка не было. Неподалеку был найден только мобильный телефон.

Новая гибель афроамериканца от рук полицейских вызвала акции протеста: возмущенные демонстранты требуют независимого расследования. Некоторые призывают предъявить полицейским обвинения.