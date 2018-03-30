На Западном побережье США, где по некоторым данным проживает более 100 тысяч российских иммигрантов (из них около 90 тысяч – в Калифорнии), не осталось ни одного дипломатического представительства Российской Федерации. Чтобы оформить нужные им документы, граждане России будут вынуждены летать в Вашингтон или Хьюстон. В некоторых случаях им придется воспользоваться услугами фирм-посредников или, если это возможно, пересылать бумаги почтой.

В ответ на закрытие российской дипмиссии в Сиэтле посол США в РФ Джон Хантсман был вызван в МИД России, где был проинформирован об ответных мерах на высылку российских дипломатов. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил также о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге.

Соединенные Штаты считают неоправданной высылку американских дипломатов из России.

«Сегодняшняя акция России по высылке американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение отношений между США и Россией», – говорится в заявлении Белого дома.

«Высылка незарегистрированных агентов российской разведки из США и еще двух десятков стран-партнеров и союзников по НАТО, о которой было объявлено ранее на этой неделе, стала уместным ответом на российскую атаку на территории Великобритании. Ответ России не был неожиданным, и США с этим справятся», – подчеркнул Белый дом.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт также осудила действия Москвы, о которых ранее объявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает Голос Америки.

«Россия не должна вести себя как жертва», – добавила она, отметив, что реальными жертвами стали те, кто пострадал в результате применения отравляющего вещества в британском городе Солсбери 4 марта.

«Люди в панике. Сразу после объявления о закрытии консульства в Сиэтле за визовыми услугами обратилось огромное количество людей. В настоящий момент все наши сотрудники неимоверно загружены работой», – говорит Вадим Печерский, исполнительный директор паспортно-визовой службы в Лос-Анджелесе.

Организация Rush In Documentation Center является одной из старейших в регионе Лос-Анджелеса и действует в Западном Голливуде с 1994 года. Работники центра оказывают помощь по иммиграционным и юридическим вопросам, а также с оформлением виз и паспортов, переводами документов и т. д.

«Подобная волна звонков ощущалась после закрытия Генерального консульства РФ в Сан-Франциско в конце прошлого года. Мы это пережили, и это переживем», – добавил Печерский.