Если Трампа и Путина поменять местами

Когда-то я был поражен словами Владимира Буковского. Он получил доступ к архивам Политбюро ЦК КПСС и, воспользовавшись неизвестным тогда охранникам сканером, скопировал сотни тысяч совершенно секретных документов. Изучая эти документы, он выяснил, что многие западные лидеры умоляли Горбачева, а затем Ельцина не открывать архивы КГБ и не устраивать суд над Коммунистической партией – без чего невозможно было оценить и донести до народа все преступления Советской власти, а также выкорчевать ее методы из практики будущих руководителей того, что ранее называлось СССР.

Поначалу Буковский решил, что КГБ завербовал на Западе такое количество людей (журналистов, политиков, общественных деятелей, бизнесменов), что разоблачения могли разрушить структуры власти западных стран. И действительно, проникновение КГБ на запад во много раз превзошло любые оценки российской оппозиции. Однако, продолжив изучение документов, он обнаружил, что в письмах и обращениях лидеров Европы и даже Америки сквозит совершенно другая озабоченность – тем, что суд над КГБ и коммунистами может негативно повлиять на… идею социализма.

Представить себе такое я лично просто не мог. Раньше не мог. А теперь, пожив понемногу в Англии и Франции, и уже более тридцати лет в США, очень даже могу. Я с ужасом выяснил для себя, причем не из рассказа Буковского, а (к сожалению) из собственного опыта, что идеи социализма проникли и прочно обосновались практически во всех странах, которые мы в своей наивности воспринимали как капиталистические.

Бунд (еврейские социалисты) переехали в Израиль и создали киббуцы и социалистическое движение. Меньшевики, троцкисты и прочие не-ленинцы перебрались в индустриальные страны и завоевали там обширную аудиторию. Остановить это движение, сделать социализм «коммунистического» типа таким же неприкасаемым, как «нацистский» социализм, можно было только судом вроде Нюрнбергского в пост-советской России, но эта идея была остановлена как КГБ и номенклатурой из бывшего СCСР, так и предателями своих стран и социалистическим руководством стран Запада. Мы потеряли свой шанс и теперь имеем Путина (КГБ) и объединенную Европу (меньшевики). И имели бы «демократический социализм» (выдумку Берни Сандерса, подхваченную леваками из Демократической партии США), если бы не бунт рабочего меньшинства и Трамп.

Разница между Трампом и социалистами шириной в пропасть. Трамп не республиканец. Трамп не либертарианец. Трамп вообще не идеолог и не идеологичен. Он просто звериным инстинктом чувствует, что хорошо для американцев (и вообще для любого нормального общества), а что противопоказано. Как, например, социализм любой окраски. В Декларации независимости Америки сказано, что человек имеет право на жизнь, свободу и стремление к счастью. И, наверное, это краткое и емкое изложение того, что человеку действительно необходимо.

Леон Вайнштейн