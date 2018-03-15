Как рассказал «Славянскому Сакраменто» активист Виталий Атаев-Трошин, в субботу, во время выступления против досрочного голосования у избирательного участка номер 8275 в восточной части Лос-Анджелеса, он подвергся нападению со стороны гражданина Российской Федерации, пришедшего голосовать за Путина.

«Во время протеста подозреваемый приблизился к потерпевшему, схватил его плакат, разорвал и угрожал его убить, после чего покинул место происшествия», – говорится в полицейском отчете, попавшем в редакцию «Славянского Сакраменто».

Подозреваемый описывается как мужчина 55-60 лет, среднего роста, одетый в черную куртку и такого же цвета брюки.

Инцидент произошел рядом со зданием по адресу: 3268 Motor Ave, Los Angeles, CA, где проходило голосование, организованное Посольством РФ в США.

Во время словесной перепалки из рук Трошина был вырван плакат, призывающий к введению санкций против «Владимира Путина и его друзей».

Атаев-Трошин обратился в полицию Лос-Анджелеса с просьбой найти и наказать нарушителя его гражданских свобод. Следует отметить, что во время конфликта протестующий Трошин не нарушал законов США и имел полное право находиться на тротуаре, являющемся общественной территорией.

По словам адвокатов, данный инцидент может квалифицироваться как нападение, причинение материального и морального ущерба, а также посягательство на свободу слова.

«Видимо, у таких людей это в крови – не знать законов страны проживания. Пикетчик находился на улице, на территории США, следовательно, он ничего не нарушал, – прокомментировал происшедшее Виталий Трошин. – Голосование досрочное, а режим тишины объявляется на момент официальных выборов. То есть, режима тишины нет даже по законам РФ».

Атаев-Трошин, издатель московской газеты и политический иммигрант, занимает активную позицию в борьбе с российскими властями по обе стороны океана. Он возглавил ряд пикетов против выборов президента России 2018 года. Благодаря его усилиям в Лос-Анджелесе закрылась одна из точек голосования.