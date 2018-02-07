Российскую диаспору в США призывают игнорировать выборы президента РФ

Российский оппозиционер, издатель газеты «ТиНАО» Виталий Атаев-Трошин призвал российскую диаспору в США игнорировать выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта в ряде американских городов.

Как рассказал «Славянскому Сакраменто» проживающий в настоящее время в Лос-Анджелесе активист, благодаря его усилиям отель Four Points by Sheraton, где планировалось размещение одного из участков для голосования, прекратил переговоры с посольством РФ.

«Я просил отменить этот фарс, кандидатов нет. Правительство (США) давит на воров России, и я посоветовал отелю не связываться с российской властью, – сказал Атаев-Трошин. – Заявленное место проведения выборов президента РФ в Лос-Анджелесе отменили из-за возможных протестов со стороны граждан России, проживающих или находящихся в Лос-Анджелесе и его округе».

Ранее сотрудники Генерального консульства РФ в Вашингтоне заявили, что в десяти американских городах, включая Лос-Анджелес, идет подготовка избирательных участков.

«Призываю всех своих соотечественников, граждан России, находящихся на территории США, не голосовать на выборах президента РФ 2018 года ни за одного из кандидатов!» – обращается к своим землякам Атаев-Трошин.

Трошин обещает продолжать свою деятельность по закрытию точек для голосования российских граждан в США.