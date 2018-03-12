Российские выборы в Лос-Анджелесе: конфликтное голосование

Накал страстей на досрочном голосовании по выборам президента РФ на избирательном участке номер 8275. Конфликт между сторонниками и противниками нынешней кремлевской власти разгорелся из-за плаката местного активиста с надписью «Больше санкций для Путина и его друзей», передает Голос Америки.

В интервью “Славянскому Сакраменто” Виталий Атаев-Трошин рассказал, что благодаря его усилиям отель Four Points by Sheraton в Лос-Анджелесе, где планировалось размещение одного из участков для голосования, прекратил переговоры с посольством РФ.

«Я просил отменить этот фарс, кандидатов нет. Правительство (США) давит на воров России, и я посоветовал отелю не связываться с российской властью, – сказал Атаев-Трошин. – Заявленное место проведения выборов президента РФ в Лос-Анджелесе отменили из-за возможных протестов со стороны граждан России, проживающих или находящихся в Лос-Анджелесе и его округе».

В итоге, голосование было проведено в более скромном помещении в восточной части Лос-Анджелеса.