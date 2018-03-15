В Майами обрушившийся пешеходный мост убил четверых

Несколько человек погибли в результате обрушения пешеходного моста в Майами, на территории Международного университета Флориды, сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Дорожной патрульной полиции штата Флорида.

Фото: CNN

На месте происшествия работают сотрудники различных ведомств, сообщает Голос Америки.

На ряде снимков видны автомобили, раздавленные обрушившимся мостом. Как отмечается на вебсайте Международного университета Флориды, стоимость строительства моста составила 14, 2 миллиона долларов.