Фирма в Техасе планирует “печатать” дома стоимостью в $4 тыс.

В марте 2018 года в Остине (штат Техас) был представлен прототип жилого дома для развивающихся стран, построенный с помощью мобильного принтера компании ICON.

В ходе истории развитие технологии и материаловедения неоднократно приводило к резкому снижению стоимости постройки жилья, говорят инноваторы. Однако с 1950-х годов методы возведения новых домов оставались почти неизменными, несмотря на технический прогресс. ICON собирается изменить это и провозгласить начало новой эпохи в строительстве.

Будущая версия строительного 3D-принтера позволит построить одноэтажный дом площадью в 600-800 квадратных футов (55-75 квадратных метров) за 24 часа, при этом расходы составят меньше $4 000. Для этого специалисты ICON разработали ультрасовременные материалы, соответствующие самым строгим стандартам безопасности, комфорта и прочности. Принтер функционирует по безотходной технологии и помогает строить жилье в условиях ограниченных ресурсов (воды, электричества и рабочей силы).

Благотворительная организация New Story при поддержке венчурного фонда Y Combinator собирается использовать это нововведение, чтобы строить в странах развивающегося мира жилые районы со школами, чистой водой и возможностями по трудоустройству.

Впрочем, как отмечают стартаперы, подобное жилье обходится им в $10 тыс., однако в планах сократить его создание до $4 тыс.