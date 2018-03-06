4 марта 2018 года Служба шерифа округа Алпайн (Калифорния) получила сообщение о 50-летней женщине и ее 7-летнем сыне, которые пропали без вести на горнолыжном курорте Kirkwood. В поисках приняли участие сотрудники Службы шерифа, Спасательной службы и Пожарной охраны округа, а также пожарные, служба безопасности и лыжный патруль курорта.

Выяснилось, что около 4 часов дня мать и сын воспользовались лыжным подъемником. В 9 часов вечера один из соседей заметил неподалеку от своего дома лыжные перчатки и понял, что их владельца засыпало снегом. Потерпевшие, Ольга Перкович и ее сын Аарон Гудстайн, были обнаружены под метровым слоем снега. После оказания первой помощи пациенты были перевезены в госпитали Barton Memorial и Carson Tahoe, где, к сожалению, они скончались от полученных травм.

В ходе расследования сотрудники Службы шерифа выяснили, что Ольга Перкович и ее сын решили вернуться к своему дому кружным путем. Когда они проходили на лыжах под заснеженной кровлей, на них упал большой пласт снега.

Перкович отдыхала на курорте Kirkwood с тремя детьми и матерью.

Сообщается, что в горах Калифорнии сохраняется опасность схода снежных лавин. Отдыхающих и лыжников просят быть предельно осмотрительными. Только в течение последней недели 7 человек погибло на Западном побережье в снежных лавинах.

За прошедшую неделю 5 человек погибло в орегоновских Каскадных горах. В их числе – 16-летний Эдди Петрик, который подскользнувшись на утесе, сорвался вниз с высоты нескольких сотен футов.