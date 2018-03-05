7 человек погибло на Западном побережье в снежных лавинах

Как минимум два человека погибли на территории горнолыжного курорта Маммот-Маунтин в центральной Калифорнии. Еще пятеро – в Каскадных горах на севере США.

3 марта 2018 года лыжный патруль курорта Маммот-Маунтин занимался рутинной работой по предупреждению лавин на закрытой территории, когда на трассе Climax произошел сход крупной лавины.

Снежное облако от лавины зашло примерно на 100 метров на территорию, открытую для публики. Двое туристов были частично накрыты им, но избежали серьезных травм. Шестеро сотрудников курорта, работавших у нижней части отключенного подъемника, также были накрыты лавиной, но быстро освободились, получив незначительные травмы.

Как сообщает издание The Mercury News, с четверга по субботу на горнолыжных курортах озера Тахо, включая Хевенли, выпало около 5 футов (150 см) снега. Это был самый крупный снежный шторм за этот относительно сухой зимний сезон.

Курорт Маммот-Маунтин возобновил обычный режим работы в воскресенье, 4 марта.

Сообщается, что за прошедшую неделю 5 человек погибло в орегоновских Каскадных горах. В их числе – 16-летний Эдди Петрик, который подскользнувшись на утесе, сорвался вниз с высоты нескольких сотен футов.