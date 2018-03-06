На основании 40 ключевых показателей, таких как средняя стоимость визита ко врачу, количество спортзалов и потребление овощей и фруктов, исследователи составили рейтинг самых здоровых мест Америки. Оказалось, что Сан-Франциско является самым здоровым городом США.

Учитывая рост цен на медицинские услуги и падение продолжительности жизни, забота о здоровье становится для горожан актуальной проблемой.

Некоторые города стараются обеспечить для своих обитателей доступ к здоровой пище и местам для отдыха, другие же обращают особое внимание на стоимость медицинских услуг и поддержание чистоты парков.

Специалисты сайта WalletHub решили выяснить, какие из городов США лучше всего заботятся о здоровье своих жителей. Для этого они сравнили 174 города по четырем важным аспектам: здравоохранение, питание, физкультура и зеленые насаждения.

Итак, на первом месте расположился Сан-Франциско (Калифорния), за ним следует Сиэтл (Вашингтон), затем – Портленд (Орегон), на четвертом месте – Сан-Диего (Калифорния), а на пятом – Вашингтон (Округ Колумбия).