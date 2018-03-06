Полиция Западного Сакраменто арестовала учащегося школы River City за нарушение раздела 422 Уголовного кодекса Калифорнии («криминальные угрозы»), что является тяжким преступлением. В Розвилла также арестован парень у которого была обнаружена штурмовая винтовка AR-15.

Полиция Фолсома сегодня арестовала отправителя текстового сообщения с угрозами в адрес школы Vista del Lago. После получения угроз занятия в школе были отменены. Учащиеся и сотрудники школы не пострадали. В качестве меры предосторожности на время проведения ареста в школу был направлен дополнительный отряд полиции.

В Розвилле правоохранительные органы арестовали 19-летнего мужчину, который угрожал одному из учеников школы Adelante High в социальных сетях. Администрация школы Oakmont High также получила информацию об угрозах в адрес этого ученика и передала ее в Департамент полиции Розвилла.

Сотрудники полиции прибыли в школы Adelante High и Oakmont High для выяснения обстоятельств инцидента.

В ходе расследования подозреваемый был обнаружен на парковке ресторана у перекрестка бульваров Дуглас и Сьерра-Колледж. Арест был совершен без происшествий, при обыске в машине подозреваемого была найдена винтовка типа AR-15. Следствие продолжается, занятия в школах идут по обычному расписанию.