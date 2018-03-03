Третьему подозреваемому в ограблении в Олбани предъявлены обвинения, сообщает Albany Democrat-Herald. По словам издания, в четверг вечером третий участник вооруженного ограбления магазина Go Wireless в Олбани предстал перед судом округа Линн.

33-летнему Кристоферу Орландо Родригесу из Сакраменто были предъявлены обвинения в ограблении 1 степени, ограблении 2 степени, похищении людей 2 степени, попытке похищения людей 2 степени, принуждении и краже 1 степени с отягчающими обстоятельствами.

Судья Дэниел Мерфи установил для Родригеса залог в размере $100 000.

Те же обвинения ранее были предъявлены сообщникам Родригеса – Виталию Деркачу и Юрию Мищуку. Для каждого из них судья Дэвид Делсман установил залог в размере $500 000.

Согласно документам обвинения, подозреваемые наполнили украденными телефонами два больших мешка. В одном из телефонов был включен GPS-маяк, по сигналам которого правоохранительные органы отследили подозреваемых до Салема.

Полицейские обнаружили Родригеса у жилого комплекса в 3600-м квартале Уорд-драйв. У него были симптомы передозировки героином.

Некоторое время спустя Служба шерифа округа Мэрион получила сообщение о двух мужчинах, проникших в жилой дом неподалеку. На заднем дворе этого дома были арестованы Деркач и Мищук.

Сотрудница Go Wireless, ставшая жертвой преступления, сообщила, что услышала, как кто-то вошел в магазин, а затем увидела мужчину с закрытым лицом и в темных очках. Мужчина направил на нее пистолет и объявил, что это ограбление.

Затем в магазин вошел второй мужчина, который заставил ее вернуться в кабинет и открыть сейф.

«Потерпевшая рассказала, что мужчины спорили о том, что с ней делать. Она запаниковала при виде пистолетов и попросила не трогать ее», – гласят свидетельские показания.

Подозреваемые забрали из магазина сотовые телефоны и коробку с $340 наличными. Согласно документам обвинения, общая стоимость украденных предметов составила $25 000.

После опустошения сейфа подозреваемые попытались привязать сотрудницу магазина к креслу, однако она воспротивилась. После того, как подозреваемые покинули магазин, она включила сигнал тревоги и вызвала полицию.

Автомобиль Nissan Altima, который подозреваемые использовали для бегства, был взят в аренду в Портленде сестрой Деркача. Он должен был быть возвращен в Международный аэропорт Сакраменто во вторник. В автомобиле были обнаружены два мешка для мусора с сотовыми телефонами, два пистолета, коробка для денег, взятая из сейфа, и кредитные карточки, принадлежащие Деркачу и Мищуку.

При аресте у Мищука был обнаружен предмет, украденный из автомобиля Toyota Prius, который был угнан в Калифорнии 20 февраля. Сам автомобиль был обнаружен с заведенным двигателем и открытыми окнами в 700-м квартале Дэвидсон-стрит в Олбани около 6:30 вечера во вторник.

В суде округа Мэрион Родригесу были предъявлены обвинения в хранении героина и сообщении ложных сведений сотруднику правоохранительных органов. Залог был установлен в $10 000. Заседание суда по данному процессу назначено на 12 марта.

По состоянию на четверг база данных штата Орегон не показывает активных судебных процессов с участием Деркача и Мищука в округе Мэрион, отмечает Albany Democrat-Herald.