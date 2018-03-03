В Вашингтоне умер Алешка-баптист из повести «Один день Ивана Денисовича».

14 февраля в штате Вашингтон в возрасте 94-х лет скончался прототип одного из героев повести «Один день Ивана Денисовича» выдающегося русского писателя Александра Солженицина.

Как сообщили «Славянскому Сакраменто» близкие покойного, прощание с телом Леонида Васильевича Светлова, с которого Солженицын писал образ Алешки-баптиста, прошло в Славянской баптистской церкви города Спокан (штат Вашингтон).

Персонаж повести Солженицына отбывал 25-летний срок за веру в Бога в одном из лагерей советского ГУЛАГа в одном бараке с Иваном Денисовичем.

Несмотря на лишения, «баптист» постоянно был в хорошем настроении и регулярно читал Евангелие, которое при проверках прятал в щель в стене.

По словам Ивана Денисовича, находясь в заключении, Алешка-баптист, кажется, был рад пострадать за христианскую идею.

«Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь», – часто цитировал слова апостола Павла герой веры.