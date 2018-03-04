Посольство РФ в Вашингтоне оказалось ни при чем в ситуации с парковочными знаками у диппредставительства. Об этом сообщила в Твиттере компания Atlantic, которая управляет резервированием мест на городских стоянках.

Согласно представителю Atlantic, знаки зарезервированных парковочных мест были ошибочно установлены 21-летним сотрудником компании.

Напомним, что разгоревшийся скандал с парковками у Российского посольства в столице США был поднят неким жителем Вашингтона по имени Тед Нортроп.

Ситуацию прояснил пресс-секретарь посольства Ник Лахонин в Фейсбуке:

«28 февраля в Кармеловском институте российской культуры и истории для вашингтонских студентов состоялся показ советской киноклассики “Падение династии Романовых” (1929 г.) знаменитого режиссера Эсфири Шуб. Для удобства студентов организатор показа через парковочную компанию забронировал несколько мест для тех, кто приедет посмотреть фильм на машине, – пояснил официальный представитель посольства. – Вместо того, чтобы прояснить возникшие вопросы в парковочной компании (на парковочных уведомлениях указаны контактные адреса, а Посольство вообще не упоминается), вашингтонец сделал вывод о том, что Посольство России “захватило целый квартал”».

Что же касается упомянутых Нортропом разрешений на парковку, якобы являющимися ксерокопиями оригинальных документов, то, как подтвердили в Atlantic, на самом деле они были действительными, а сотрудники посольства не нарушили никаких законов.