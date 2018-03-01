Местный миссионер из города Энумкло, штат Вашингтон, сбитый машиной на обледенелой дороге, борется за свою жизнь в украинском госпитале.

Этан Левитт и его жена Дарья около двух лет назад переехали в Украину, чтобы помогать местным церквям. У них уже был один ребенок, а полтора года назад они удочерили Алину, которой сейчас 17, сообщает телеканал KATU News.

Два дня назад Этана сбила машина. Вначале врачи обнаружили только 4 сломанных ребра, но операция выявила серьезные повреждения внутренних органов. Хирургам пришлось удалить значительную часть желудка и кишечника. Сейчас Этан борется за свою жизнь в украинском госпитале. Этим утром он пришел в сознание, но врачи пока не знают, будет ли он жить.

Мать Этана и два его брата уже вылетели в Украину. Как только позволит состояние пострадавшего, родственники планируют перевезти его в госпиталь в Германии. По словам представителей посольства, транспортировка больного обойдется примерно в 30 000 долларов. У Этана и его семьи нет медицинской страховки, поэтому все расходы им придется оплатить из своего кармана, сообщили близкие на GoFundMe.