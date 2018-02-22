63-летний гомосексуалист Стэнли Вернон Мэйджорс из Оклахомы был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения, сообщает CNN. Суд присяжных признал его виновным в убийстве первой степени на почве ненависти: 13 августа 2016 года Мэйджорс застрелил проживающего по соседству 37-летнего Халида Джабару.

Это убийство было не случайным, пишет издание Tulsa World. Мэйджорс несколько лет терроризировал своих соседей, обзывая их «грязными арабами» и «мусульманами» – причем на самом деле Джабара и его семья были христианами, в 1980-х годах бежавшими из Лебанона от религиозных преследований и ужасов гражданской войны.

В сентябре 2015 года, за год до убийства Халида Джабары, Мэйджорс намеренно сбил машиной его мать, причинив ей тяжкие телесные повреждения – включая внутричерепное кровотечение и переломы ребер, ноги и руки. Судья, вопреки рекомендации окружного прокурора, выпустил его на свободу под залог.

Адвокаты Мэйджорса заявили о невменяемости своего подзащитного. По их мнению, преступление было совершено им не из-за расовой или религиозной ненависти, а во время приступа шизофрении. Однако присяжные не согласились с этим и вынесли вердикт: «Виновен».