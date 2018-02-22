В Вашингтоне погиб христианский музыкант Александру Кулай

В городе Белвью (штат Вашингтон) был сбит насмерть христианский музыкант из Молдовы. Как сообщает местная пресса, 44-летний Александру Кулай по совместительству работал дальнобойщиком и в момент трагедии мужчина направлялся проверить свой грузовик.

19 февраля в 10:48 утра полиция и пожарная служба города Белвью (штат Вашингтон) получили сообщение о пешеходе, сбитом автомобилем в 1300-м квартале 120‑й авеню. Об этом сообщает полиция города Белвью.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили уборочную машину, под которой лежал труп мужчины. Согласно предварительной информации, в момент происшествия уборочная машина, принадлежавшая частной фирме и работавшая на близлежащей стройке, двигалась задним ходом по закрытой полосе 120‑й авеню.

Водитель сотрудничает со следствием, признаков опьянения у него обнаружено не было.

Погибший пешеход идентифицирован как 44-летний житель Белвью. Газета The Seattle Times со ссылкой на коронера округа Кинг сообщает, что погибшим оказался Александру Кулай. Согласно молдавским СМИ, Кулай уехал в Америку в 2006 году, выиграв грин-карту. Он был профессиональным христианским певцом и композитором, у него была своя студия звукозаписи в Америке.

Александру Кулай был женат во второй раз. От первого брака у него осталось двое сыновей 8 и 14 лет. Вторая жена находится на 8 месяце беременности.

В последнее время мужчина работал дальнобойщиком. Как пишет американская пресса, в момент трагедии мужчина направлялся проверить грузовик.

По словам одного из резидентов района, где произошел трагический инцидент, скорее всего, погибший наклонился завязать шнурки, а в это время на него задним ходом наехала спецмашина. Полиция Белвью расследует гибель пешехода.

Прощание с телом певца состоится на территории Cedar Park Christian School в городе Бочел, штат Вашингтон. Близкие просят помочь семье финансово с помощью сервиса GoFundMe.